Picchiato per strada, poi l'aggressore scappa: è successo a Cerro Maggiore.

E' stato aggredito da un'uomo, che è poi scappato. E' quanto accaduto la sera di ieri, venerdì 11 ottobre 2024, a Cerro Maggiore. Erano circa le 19.40 quando un uomo, 36 anni, si trovava in via Cavour. A un certo punto - non si sa se durante una lite o se è stato avvicinato all'improvviso - è stato aggredito da un altro uomo.

I soccorsi

Sul posto è arrivata l'ambulanza dell'Sos Uboldo insieme ai Carabinieri della Compagnia di Legnano. Il 36enne aveva riportato qualche contusione ed è stato portato in codice verde all'ospedale di Saronno. I militari indagano sull'accaduto anche perchè l'aggressore era riuscito a fuggire prima del loro arrivo.