Picchiato per strada, colpiti anche due poliziotti: è caccia ai responsabili

Picchiato per strada a Legnano, caccia ai responsabili.

Picchiato per strada, feriti anche due agenti

Serata di paura quella che si è vissuta ieri a Legnano. Erano circa le 19.15 quando un uomo è stato raggiunto e picchiato da altre persone. Nel frattempo erano arrivati sul posto anche i poliziotti, due sono rimasti feriti. Tutto è successo all'esterno di un esercizio commerciale di via 29 Maggio. Quando la volante della Polizia di Stato è arrivata sul posto, ossia in via Mazzini, poco distante, ha trovato un uomo ferito: si trattava di un italiano di 52 anni, segnalato da alcuni come a torso nudo e armato di coltello, che successivamente è stato raggiunto da altri soggetti con i quali aveva discusso poco prima. Questi hanno iniziato a colpirlo, nella colluttazione anche due poliziotti sono rimasti feriti con calci e pugni.

I soccorsi e le indagini

Sul posto è arrivata un'altra volante della Polizia insieme a un'ambulanza della Croce rossa. Il 52enne ha ricevuto le prime cure, poi è stato trasportato all'ospedale di Legnano dove ha riportato una prognosi di tre giorni. Nei suoi confronti è scattata anche la denuncia per possesso di atti a offendere in quanto aveva con sè un coltello. Per lui anche la sanzione per manifesta ubriachezza e gli è stato notificato l'ordine di allontanamento. Gli agenti hanno riportato 10 giorni di prognosi. Le indagini della Polizia proseguono serrate per cercare di risalire all'identità degli aggressori, presumbilmente italiani. Da una prima ricostruzione, il 52enne avrebbe detto frasi oltraggiose verso le altre persone che l'hanno poi raggiunto e aggredito. Sono stati i poliziotti quindi a placare il pestaggio, fermando l'individuo segnalato. Elementi preziosi potrebbero arrivare dalle immagine degli impianti di videosorveglianza della zona.