Picchiato lungo il Sempione

Picchiato mentre si trovava lungo il Sempione a San Vittore Olona.

Picchiato lungo la statale

E' stato picchiato mentre si trovava sulla statale del Sempione, sul territorio di San Vittore Olona. E' quanto successo nella notte ai danni di un 20enne. Il giovane stava camminando a bordo della strada quando, pare a seguito di un diverbio con un'altra persona, è stato colpito al volto. Subito è stato lanciato l'allarme.

I soccorsi

Sul posto è arrivata l'ambulanza della Croce rossa insieme a una pattuglia dei Carabinieri della Compagnia di Legnano. Le cause dell'aggressione sono ancora da accertare con chiarezza, non è escluso che il 20enne abbia detto una parola di troppo scatenando la reazione dell'altro. I soccorritori gli hanno prestato le prime cure sul posto: il giovane aveva una lieve contusione sulla guancia e perdeva sangue da un labbro. Per lui trasporto al Pronto soccorso dell'ospedale di Legnano in codice verde.