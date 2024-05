Picchia la moglie davanti al figlio piccolo, denunciato. E' successo a Nerviano.

Picchia la moglie davanti al figlio

Ha picchiato la moglie, davanti agli occhi del figlio. E' quanto accaduto la mattina di domenica a Nerviano. L'uomo, 39 anni, aveva infatti alzato le mani nei confronti della moglie, all'interno della loro abitazione. Tutto sotto gli occhi del figlio.

I soccorsi e la denuncia

Sul posto sono arrivati in pochi istanti i Carabinieri della Compagnia di Legnano insieme all'ambulanza del 118. L'uomo è stato bloccato: per lui denunciato e nei suoi confronti è stato emesso il divieto di avvicinamento alla casa familiare. La donna è stato condotta in ospedale, in codice giallo, con contusioni.