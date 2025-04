Picchia la madre per avere i soldi della droga: arrestato a Busto Garolfo, nei guai un uomo di Magenta.

I Carabinieri della Compagnia di Legnano sono arrivati nell'abitazione a seguito di una segnalazione al 112 che parlava di una lite in corso tra le mura domestiche. Così i militari sono arrivati sul posto trovando una donna e il figlio. Quest'ultimo era diventato l'incubo della donna, che era la madre: lui era tossicodipendente e le chiedeva i soldi per acquistare la droga. Il fatto è successo la mattina di domenica 27 aprile 2025 a Busto Garolfo. Lui, 28enne di Magenta, stava infatti estorcendo del denaro alla donna. Quando lei si era rifiutata di dargli i soldi, lui l'aveva afferrata alla gola.

L'intervento e l'arresto

I militari hanno bloccato l'uomo, che è stato arrestato per estorsione, maltrattamenti in famiglia, lesioni personali aggravate e resistenza a pubblico ufficiale in quanto ha tentato di opporsi all'arresto. E' stato poi portato nel carcere di Busto Arsizio. La donna non aveva mai sporto denuncia, l'arresto è scattato quando i Carabinieri hanno depositato i casi precedenti in cui erano intervenuti a causa di quel figlio violento.