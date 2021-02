Pic-nic nel parco in barba alle regole anti-Covid: 30 multati

Pic-nic nel parco in barba alle regole anti-Covid: è successo a San Vittore Olona, sul confine con Canegrate. Sul posto i Carabinieri.

Pic-nic nel parco in barba alle regole anti-Covid

Si erano trovati in una trentina, in un parchetto di via Barlocco, nella zona del residence Cinque Mulini di San Vittore Olona, per un pic-nic tutti insieme (adulti e bambini), verso il confine con Canegrate. Ma, come si dovrebbe ben sapere, una cosa del genere non è possibile farla in piena pandemia da Covid. Così qualcuno ha avvisato i Carabinieri che sono subito arrivati sul posto.

L’intervento

Sul posto sono arrivate due pattuglie dei militari della Stazione di Cerro Maggiore che, verificata la situazione, hanno iniziato a identificare tutti i presenti. E, così come prevede la normativa, per ognuno è scattata la sanzione di 400 euro.