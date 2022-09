Piazza della stazione distrutta dai vandali

Piazza della stazione di Rho distrutta dai vandali.

Cestini distrutti e spazzatura in mezzo alla piazza, grosse chiazze di sangue sui marciapiedi. Esasperati, arrabbiati giusto per non usare parole più forti. È questo il buongiorno che hanno ricevuto stamattina i commercianti di piazza Libertà, la piazza della stazione di Rho. Un buongiorno uguale a quello di tante altre mattine. "Perché qui la situazione è sempre la stessa - affermano - perché qui siamo dimenticati da tutti, dal Comune e dalle forze dell'ordine. Perché qui, di notte ma anche di giorno succede veramente di tutto e i protagonisti di queste vicende sono ben conosciuti dalle forze dell'ordine e dal Comune ma girano tranquilli e fanno quello che vogliono, a discapito nostro e delle persone che abitano in questa zona - concludono i commercianti della stazione.