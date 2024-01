Piante rubate e rifiuti abbandonati al Bosco 100 Frutti

Il nuovo anno si è aperto con una brutta sorpresa per l’associazione Bosco 100 Frutti di Bareggio che è stata visitata dai ladri

Ladri e vandali al Bosco 100 Frutti

Qualcuno ha infatti approfittato di queste feste natalizie per rubare alcuni alberi dall’area verde di via Monte Grappa, riempiendo per di più la zona di rifiuti. Un’incresciosa situazione che è stata denunciata dalla stessa associazione in questi giorni, ritornata nel parco dopo il periodo natalizio.

Hanno raccontato dall'associazione:

"Purtroppo nel periodo delle feste natalizie abbiamo subito un furto di alberi da frutto. In particolare hanno rubato un melo, un caco e una pianta di rosmarino. Ma non solo. Abbiamo anche trovato rifiuti abbandonati tra le piante rimaste. È davvero triste vedere come la mancanza di rispetto per la natura possa portare a gesti così meschini. Ci chiediamo quale sia il senso di rubare ciò che la terra offre generosamente".

"E' un duro colpo, un gesto assurdo"

A rendere l’episodio ancora più triste il fatto che gli alberi che sono stati rubati erano quelli che erano stati piantati a novembre dai bambini in occasione della Giornata dell’Albero.

"È un duro colpo per chi ama la bellezza e la genuinità di questo luogo - hanno chiosato dall’associazione - Speriamo che chi ha commesso questo atto egoista possa riflettere sul danno che ha causato".

E non è la prima volta...

Purtroppo non è la prima volta che al Bosco dei 100 Frutti accadono episodi di furti. Circa un anno fa infatti erano state portate via le piante aromatiche destinate all’Agorà, uno spazio centrale che l’associazione avrebbe voluto utilizzare per meditazioni o incontri a tema.

Adesso volontari e cittadini sperano che quanto avvenuto durante le feste sia l’ultimo episodio di vandalismo, ignoranza, maleducazione e nessuna attenzione all’ambiente.