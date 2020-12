Piano Neve: il sindaco di Cerro Maggiore chiede scusa per i scarsi risultati

Piano Neve: il sindaco di Cerro Maggiore, Nuccia Berra, chiede scusa per i scarsi risultati

“Non è nel mio stile accampare scuse. Il Piano Neve messo a punto non ha dato i risultati auspicati” così ha esordito il sindaco di Cerro Maggiore Nuccia Berra. ” In previsione di questa forte nevicata la ditta appaltatrice aveva predisposto 4 mezzi e una squadra di spalatori a terra e, all’occorrenza, altri due mezzi spazzaneve (che sono effettivamente entrati in azione). 4 di questi mezzi erano di grandi dimensioni, i restanti 2 più piccoli, in grado di fare le vie più stette del paese. Il perdurare della nevicata ha occupato oltre modo i mezzi più grandi sulle vie principali, facendole ripercorrere più volte, limitando di fatto il passaggio lungo tutte le vie del paese ed anche la problematica dei rami è stata gestita con le dovute priorità. L’intera struttura comunale ha cercato di fare il massimo, ma questa volta gli sforzi non hanno prodotto i risultati auspicati. Faremo tesoro di questi accadimenti per il futuro. Sarà mia cura convocare la ditta appaltatrice per segnalare le problematiche e i disservizi. Nel frattempo abbiamo sentito il Direttore Lavori che ci ha confermato l’azione dei mezzi spargisale nella notte. Nell’occasione ringrazio tutti per la pazienza”.

