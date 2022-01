Petardi fatti esplodere nel cassonetto dei vestiti usati

MAGENTA

E' successo nel parcheggio dell'U2 nella notte di Capodanno. Sul posto i pompieri.

Petardi fatti esplodere nel cassonetto per la raccolta dei vestiti usati: è successo a Magenta.

Petardi nel cassonetto

I petardi sono stati fatti esplodere all'interno del cassonetto, rimasti poi danneggiati e con i vari vestiti sparsi per terra. E' il brutto episodio accaduto durante la notte di Capodanno a Magenta. Ignoti hanno infatti scelto questo brutto, e pericoloso, modo per "festeggiare" il nuovo anno. Si sono infatti recati nel parcheggio del supermercato U2 di via Maddalena di Canossa e hanno getto i botti, accesi, all'interno di uno dei cassonetti gialli che servono per raccogliere i vestiti usati (e che poi vengono distribuiti a chi ne ha bisogno). Poi il boato.

L'intervento

Poco dopo, sul posto sono arrivati i Vigili del fuoco volontari di Magenta: loro a dover togliere il portellone della struttura per poter così domare le fiamme. Che hanno danneggiato cassonetto e vestiti.