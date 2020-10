Pesca di… cinghiali nelle acque del Naviglio. FOTO

Sei i cinghiali caduti nella notte nelle acque del Naviglio: operazioni di recupero a Gaggiano e Milano.

Pesca di… cinghiali nelle acque del Naviglio

Pesca di… cinghiali nella mattinata di oggi lungo il Naviglio grande: sei nel complesso gli esemplari caduti nel canale nella notte per i quali le ricerche erano iniziate questa mattina all’alba Un cinghiale è stato individuato nel Navglio nel pieno centro di Gaggiano dai Vigili del fuoco. E’ stato sedato, recuperato e reimmesso in libertà. Due esemplari sono invece giunti sino al centro di Milano. Uno è stato recuperato in Darsena e a sua volta riportato in una area verde. L’altro invece è stato abbattuto perchè si era introdotto in uno stabile in via Tobagi. Degli altri tre animali non c’è traccia. Le ricerche erano iniziate all’alba.

