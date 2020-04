Peruviani in due sulla bici, investiti da un’auto: è accaduto a Nerviano. Sul posto ambulanza e Polizia Locale.

Peruviani in due sulla bici, l’incidente

Erano in due sulla stessa bici. Lui, 46 anni, lei di 48. Intorno alle 16.30 di ieri, venerdì 10 aprile 2020, stavano percorrendo così la via Roma di Nerviano quando si è verificato l’incidente. Per cause ancora da chiarire, si è verificato lo scontro tra la bici e un’auto. Subito sono stati allertati i soccorsi, sul posto in codice giallo sono arrivati la Croce Bianca di Legnano e la Polizia Locale di Nerviano. Nessuno dei coinvolti si è fatto male seriamente, i due peruviani sono stati portati in codice verde alla Mater Domini di Castellanza.

TORNA ALL’HOMEPAGE PER LE ALTRE NOTIZIE