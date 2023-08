Persone bloccate dalla caduta di alberi: arrivano i pompieri

Il maltempo ha causato una serie di danni sul territorio: ad Abbiategrasso alcune persone sono rimaste bloccate dalla caduta di alberi.

L'intervento dei pompieri sul territorio

I Vigili del fuoco sono impegnate nel fronteggiare il maltempo che si è abbattuto a Milano e in gran parte della provincia. Particolarmente colpita la zona sud-ovest nei comuni di Trezzano, Corsico e Buccinasco.

Gli interventi riguardano alberi pericolanti alcuni dei quali caduti.

Albero caduto anche in tangenziale ovest

A Milano, in particolare, le squadre di soccorso sono intervente in via Arsia 7 zona stazione Centrale per un tetto pericolante; intanto i

Vigili del fuoco stanno provvedendo a rimuovere un albero caduto sulla tangenziale Ovest all'altezza di Assago. Questa circostanza ha indotto la chiusura momentanea del tratto interessato da parte della Polizia Locale.

Persone bloccate alla Chiappana a Bià

Le chiamate al centralino di via Messina hanno toccato quota 180. La zona più colpita risulta essere quella a sud ovest di Milano nei comuni di Rozzano, Pieve Emanuele, Corsico.

Sul Ticino, in località Chiappana, ad Abbiategrasso i Vigili del fuoco hanno tratto in salvo un gruppo di persone rimaste bloccate a causa della caduta di alcuni alberi. Nessuno per fortuna è rimasto ferito.