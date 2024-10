Persona sospetta nel palazzo: trovato un uomo che dormiva in cantina

Trovato un uomo che dormiva nella cantina di un condominio: è successo a Legnano.

Dormiva in cantina

Una persona sospetta notata mentre si aggirava all'interno di un condominio. Per questo è scattata la richiesta di aiuto alla Polizia di Stato. Tutto è successo nella notte di oggi, lunedì 21 ottobre 2024, in una palazzina di via Cremona a Legnano. Alcuni residenti avevano infatti visto una persona sospetta poco distante dai loro appartamenti.

L'intervento

Sul posto è arrivata in pochi istanti una volante della Polizia: facendo un sopralluogo, gli agenti hanno trovato un 38enne, tunisino - che risultava già inottemperante all'espulsione - che dormiva in una cantina del condominio. Intorno a lui vi erano delle masserizie, ossia qualche piccolo mobile e arredo di fortuna, e un giacilio di fortuna dove riposava. Fatto questo che ha subito fatto capire che l'uomo stava lì da un bel po'. L'uomo è stato identificato, e sono in corso accertamenti su chi gli abbia concesso quello spazio.