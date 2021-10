Perso e senza medicine, anziano salvato dai vigili

Aiuto

Anziano soccorso dagli agenti della Polizia locale e riportato a casa dall'ambulanza

Sbaglia a prendere il bus e si ritrova, ormai perso, a Settimo Milanese, privo delle sue medicine.

Perso a Settimo

E’ accaduto nei giorni scorsi in centro a Settimo, in via D’Adda, nell’area alle spalle del palazzo municipale.

Un uomo residente a Milano di 74 anni è stato notato in una situazione di difficoltà: vagava senza meta, evidentemente spaesato. L’uomo è stato notato da una pattuglia della Polizia locale di Settimo, i cui agenti lo hanno avvicinato chiedendo se avesse bisogno di aiuto. Il signore è risultato essere effettivamente in difficoltà.

Bus sbagliato

Residente a Milano, avrebbe sbagliato a prendere il bus, finendo in centro a Settimo, territorio a lui non conosciuto. Fortunatamente, l’uomo aveva con sé il documento di identità e, all’interno del portadocumento, anche un foglietto di carta con il numero di telefono della signora che che se ne prende cura. Contattata dagli agenti della Polizia Locale, la donna si è subito premurata di riferire che il signore aveva anche necessità quotidiana di assumere determinate medicine.

A casa in ambulanza

Gli agenti di Polizia locale hanno così deciso di chiamare un’ambulanza: i soccorritori hanno avuto modo di visitare il signore e controllare le sue condizioni fisiche prima di riaccompagnarlo alla sua abitazione. Avvisati anche i servizi sociali del comune di Milano per assicurarsi che l’anziano venisse assistito nel modo migliore.