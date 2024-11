Perseguita e tira un pugno all'ex fidanzata: arrestato. E' successo ad Arluno.

Tira un pugno alla fidanzata

Era l'incubo dell'ex fidanzata che però non aveva mai denunciato, soffrendo in silenzio. Ma la misura è stata colma la sera di giovedì scorso quando l'uomo le ha sferrato un pugno in pieno volto mandandola in ospedale. E' quanto successo ad Arluno. E' qui che durante la serata un 46enne, di origini albanese ma domiciliato a Vittuone. Da tempo infastidiva la sua ex - con la quale aveva convissuto - ma la denuncia nei confronti dell'uomo non era mai stata sporta. Ma quel pomeriggio il 46enne si era presentato nella casa di lei e l'ha minacciata e poi colpita con un pugno, ferendola a un occhio e a uno zigomo.

I soccorsi e l'arresto

La donna ha chiamato il 112 e sul posto sono arrivati i Carabinieri e l'ambulanza del 118. Ai militari ha raccontato che erano quattro mesi che l'uomo la stava perseguitando. E' stata così sporta denuncia e l'uomo è stato arrestato per stalking. La donna, ferita, è stata portata all'ospedale di Magenta.