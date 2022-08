Pero in Festa, aperte le iscrizioni per la serata dedicata alle esibizioni

Le iscrizioni al servizio eventi culturali del Csbno dovranno pervenire entro il 31 agosto

Nuovo appuntamento con la rassegna Pero in Festa

Sono aperte le iscrizioni per partecipare alla serata dedicata alle esibizioni all'interno della rassegna Pero in Festa. Musicisti, attori, performer, poeti e stand up comedian di Pero. Tutti possono partecipare a Pero in Festa, che si svolgerà il 9, 10 e 11 settembre.

La giornata di sabato 10 dedicata ai peresi che vorranno esibirsi

La giornata di sabato 10, in particolare, prevede uno spazio completamente dedicato ai peresi che vorranno esibirsi. Nel Giardinone, infatti, dalle 17.30 alle 20.30, verrà messo a loro disposizione un palco, dove potranno andare in scena performance artistiche a cura di singoli artisti o band/gruppi di non più di tre persone. Il palco che verrà allestito con un set-up audio e luci per poter permettere agli artisti di esibirsi. Richieste particolari, come radiomicrofoni ad archetto o richieste specifiche sull’illuminazione, dovranno essere comunicate in fase di iscrizione.

Iscrizioni entro il 31 agosto

Strumenti personali, oggetti di scena o attrezzatura tecnica specifica per lo svolgimento dell’esibizione rimangono a carico dell’artista. E’ possibile iscriversi via e-mail, inviando il modulo e una breve descrizione dell’esibizione all’indirizzo eventi.culturali@csbno.net, entro il 31 agosto.