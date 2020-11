Pericoloso latitante in giro per Corbetta

In giro per Corbetta, malgrado sulla sua testa pendesse un mandato di arresto europeo: i Carabinieri hanno arrestato un macedone di 55 anni

Il latitante arrestato a Corbetta

Nella tarda mattinata di oggi, venerdì 20 novembre 2020, a Corbetta nel corso di un servizio perlustrativo e di controllo del territorio i militari della locale Stazione Carabinieri hanno arrestato Stoic Boshko, macedone classe 1965, avente diversi alias, notato dai militari quale individuo sospetto in piazza del Popolo. Dopo essere stato fermato a bordo di autovettura risultata poi intestata a prestanome , lo straniero è stato portato presso il Comando per accertamenti ed una volta fotosegnalato emergevano cinque alias, risultando per uno di questi destinatario di mandato di arresto europeo emesso nel luglio 2020 dall’autorità giudiziaria svizzera. Numerosi i reati a lui attribuiti: infatti era ricercato per reati di f urto, rapina e violenza privata . Il veicolo intestato in modo fittizio veniva posto sotto sequestro mentre l’arrestato è stato rinchiuso presso il carcere “San Vittore” di Milano a disposizione per la conseguente procedura estradizionale.

