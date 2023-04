Pericolo di crollo in una palazzina Aler: evacuate sei famiglie

Evacuata nel tardo pomeriggio di ieri, 30 marzo 2023, una palazzina Aler di Legnano per il pericolo di crollo, dopo che alcuni residenti avevano sentito dei forti rumori provenire dal tetto.

Rischio di crollo, evacuata palazzina Aler

Ieri alle ore 17:10 intervento di due mezzi dei Vigili del Fuoco per dissesto statico di elementi portanti di una palazzina in via Monte Nevoso 24 a Legnano. La palazzina di 3 piani abitata da 6 famiglie è stata evacuata per pericolo di crollo. Sul posto anche la Polizia Locale che ha coordinato la chiusura della strada per buona parte della serata per consentire ai mezzi dei Vigili del Fuoco di effettuare i controlli.

E' intervenuta anche l'amministrazione comunale, in primis il consigliere Mario Brambilla, titolare della delega alle politiche abitative e di housing sociale; in serata è arrivato anche il vicesindaco Anna Pavan e l'assessore Monica Berna Nasca.