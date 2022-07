L'incidente in via Per Garbagnate, la strada che collega Lainate con Garbagnate e il Centro commerciale di Arese

L'auto è finita fuoristrada e ha abbattuto il palo

Perdono il controllo dell'auto e centrano in pieno il palo dell'illuminazione pubblica facendolo cadere in mezzo alla carreggiata che al momento è chiusa al traffico. Singolare incidente stradale alle 13 di oggi. mercoledì, in via Per Garbagnate sul territorio del Comune di Lainate. Ancora da chiarire le cause del sinistro che ha coinvolto due giovani rispettivamente di 25 e 33 anni.

In via Per Garbagnate ambulanza e automedica

Scattato l'allarme, dato da altri automobilisti di passaggio, in pochi minuti sul luogo del sinistro sono arrivate un'ambulanza con i volontari di Rho Soccorso, l'automedica con medici e infermieri dell'ospedale di Garbagnate Milanese e i vigili del fuoco di Rho chiamati prima per estrarre i due ragazzi dall'auto e successivamente per mettere in sicurezza la zona

La zona messa in sicurezza dai Vigili del Fuoco

Una volta che l'ambulanza ha lasciato via Per Garbagnate diretta all'ospedale di Garbagnate Mianese i pompieri del comando di Rho hanno iniziato a lavorare per mettere in sicurezza la zona. La strada è stata chiusa al traffico. Sul posto anche i carabinieri della Compagnia di Rho chiamati per cercare di ricostruire l'esatta dinamica dei fatti