Perdita alla caldaia, scuola nord chiusa per due giorni

Perdita alla caldaia, scuola fredda a metà e l’istituto viene chiuso per due giorni. E’ successo alle scuole nord di Magenta.

Perdita alla caldaia della scuola nord

Secondo quanto appresso dall’assessore all’Istruzione Simone Gelli, la perdita si è verificata nel pomeriggio di mercoledì 2 gennaio; subito i tecnici Asm si sono messi al lavoro per riparare il guasto, ma nella mattinata di giovedì, con un sopralluogo dello stesso vicesindaco, si è appurato che alcune aule fossero fredde. Anche il refettorio registrava temperature non adeguate.

Lezioni sospese per due giorni

“Da qui, in accordo con dirigenza e genitori, la decisione di chiudere la scuola per due giorni – spiega – Complice il ponte avremo il tempo necessario per farla riaprire regolarmente mercoledì 9 dicembre”. Venerdì 4 dicembre alle 12, riunione strategica per capire lo stato delle criticità e valutare eventuali prolungamenti della sospensione delle lezioni. L’assessore si dice ottimista, visto che la problematica sembra già chiara ai tecnici.

