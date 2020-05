Perde il controllo dell’auto: si schianta contro un albero – LE FOTO

Perde il controllo dell’auto e va addosso a un albero. E’ successo poco dopo le 19 di oggi, venerdì 29 maggio, a Villastanza di Parabiago.

Perde il controllo della macchina: i soccorsi

L’incidente è successo poco dopo le 19 di venerdì 29 maggio in via Bazzecca a Villastanza, frazione di Parabiago. A rimanere coinvolta un uomo di 54 anni. Sul posto, in codice rosso, è giunta un’ambulanza dei Volontari di Arluno. Allertati anche i Carabinieri della Compagnia di Legnano e i Vigili del fuoco. Sul posto anche la Polizia Locale di Parabiago. L’uomo non sarebbe in gravi condizioni.

TORNA ALLA HOME E LEGGI LE ALTRE NOTIZIE