Perde il controllo dell'auto e finisce la corsa contro un albero, ribaltandosi: è quanto accaduto a un 19enne oggi, martedì 3 gennaio 2023, intorno alle 15 a Corbetta.

Perde il controllo dell'auto e si ribalta

Erano circa le 15 di oggi, martedì 3 gennaio, quando un 19enne è finito fuori strada con la sua auto in via Vittorio Veneto, la strada che collega Corbetta con la frazione di Battuello. Al momento la dinamica dell'incidente non è stata chiarita; il 19enne proveniva però da Corbetta, quando ha perso il controllo della macchina, finendo per ribaltarsi.

I soccorsi

Sul posto, in codice giallo, sono arrivate un'ambulanza della Croce Bianca di Magenta e un'automedica. Allertati anche gli agenti della Polizia Locale di Corbetta e i Vigili del Fuoco. Dopo i primi accertamenti, il 19enne è stato trasportato in codice verde all'ospedale Fornaroli di Magenta.