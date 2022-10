Perde il controllo dell'auto e rischia di entrare nel bar di Villa Burba

Dopo i soccorsi sul posto il conducente dell'auto è stato trasportato d'urgenza al vicino ospedale di Rho

Colto da malore finisce con l'auto contro l'isola spartitraffico

Singolare incidente nel tardo pomeriggio di ieri, domenica 2 ottobre in corso Europa a Rho all'altezza di Villa Burba. Un uomo che dal Santuario stava percorrendo corso Europa in direzione di Legnano, giunto all'altezza di Villa Burba ha perso, sembra a causa di un malore, il controllo della sua utilitaria andando prima a sbattere contro l'isola spartitraffico (salvagente) posizionata in mezzo alla carreggiata e successivamente, dopo aver divelto il palo con i cartelli stradali a concluso la sua corsa sul marciapiede opposto, quello davanti al bar della storica dimora rhodense

Sfortunato protagonista del sinistro un uomo di 47 anni

Scattato l'allarme, dato da alcuni automobilisti di passaggi, in pochi minuti in corso Europa sono arrivati i volontari della Croce Viola di Cesate, i Carabinieri della Compagnia di Rho chiamati per effettuare i rilievi dell'incidente e gli agenti della Polizia Locale arrivati sul posto per regolare il traffico. Il conducente dell'utilitaria, un uomo di 47 anni è stato subito soccorso sul posto e nel giro di pochi minuti trasferito al vicino ospedale di Rho.