Perde il controllo dell'auto e finisce fuori strada: 50enne in gravi condizioni

Grave incidente a Ozzero nella mattinata di oggi, lunedì 20 gennaio.

Automobilista finisce fuori strada a Ozzero

Erano passate da poco le 11.30 quando un automobilista di 50 anni che procedeva sulla Strada provinciale 52 Ozzero-Soria ha perso il controllo del proprio mezzo ed è finito fuori strada. Scattato l'allarme, l'Agenzia regionale emergenza urgenza ha inviato sul posto due ambulanze, l'automedica e l'elisoccorso. Le condizioni dell'uomo, che ha riportato un trauma cranico e un trauma al volto, sono subito apparse gravi e il paziente è stato trasportato in elicottero all'ospedale San Matteo di Pavia.

Sono intervenuti i Carabinieri e i Vigili del fuoco

A effettuare i rilievi dell'incidente sono stati i Carabinieri della Compagnia di Abbiategrasso.

Sulla dinamica dell’incidente stanno lavorando i carabinieri della compagnia di Abbiategrasso. Da un primo riscontro sembrerebbe che l’uomo, un 50enne domiciliato a Vigevano, avrebbe fatto tutto da solo: ha perso il controllo dell’auto ed è finito fuori strada in maniera autonoma senza coinvolgere altri veicoli. La forte pioggia che in quel momento cadeva nell’area potrebbe aver condizionato il sinistro.

Sul luogo dell’incidente anche i vigili del fuoco del distaccamento di Abbiategrasso e Darwin Milano per estrarre l’uomo rimasto incastrato nella lamiere della sua autovettura e mettere in sicurezza la strada. L’incidente è avvenuta in una strada di campagna, che collega la trafficata provinciale 494, al Comune di Ozzero.