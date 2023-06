Perde il controllo dell'auto e finisce contro un guardrail: 38enne trasportato in ospedale

Un uomo di 38 anni è finito in ospedale questa mattina, 7 giugno, dopo essersi schiantato con la propria auto contro un ostacolo a Castano primo.

38enne si schianta in auto e finisce in ospedale

Un uomo di 38 anni per cause ancora da accertare ha perso il controllo dell'auto e si è schiantato contro un guard rail lungo la strada statale 336 all'altezza di Castano. E' intervenuta la Polizia stradale di Magenta che ha chiuso la strada per un quarto d'ora per consentire le operazioni di soccorso.

L'uomo è stato trasportato in codice giallo in ospedale.