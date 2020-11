Perde il controllo dell’auto e finisce contro un furgone FOTO

Perde il controllo dell’auto e finisce contro un furgone. Traffico bloccato fino alla rimozione dell’auto dalla sede stradale.

Perde il controllo dell’auto e sbatte contro un furgone. In via Vittorio Emanuele, poco dopo mezzogiorno di oggi, giovedì 26 novembre, un uomo anziano in auto con la moglie si era appena immesso sulla strada che porta in piazza San Maurizio quando ha centrato con la parte destra dell’auto il furgone parcheggiato a lato strada. La parte frontale della Fiat 500 è andata distrutta. Sul posto la Polizia Locale di Cuggiono, una pattuglia dei Carabinieri per i rilievi di rito. Subito arrivato un equipaggio della croce Azzurra di Buscate. Non è chiaro se l’anziano abbia avuto un malore, sicuramente la coppia era poi sotto shock. Sono stati portati in ospedale. Traffico bloccato fino alla rimozione dell’auto dalla sede stradale.

