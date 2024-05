Incidente questa mattina, 2 ,maggio, in via Lainate a Rho: un'automobilista ha person l controllo del suo mezzo ed ha abbattuto il semaforo presente all'incrocio.

Perde il controllo dell'auto e abbatte il semaforo

Incidente questa mattina intorno alle 9 in via Lainate a Rho: un'automobilista ha perso il controllo dell'auto ed ha abbattuto un semaforo. Sul posto è intervenuta un'ambulanza per soccorrere l'automobilista. Dopo le prime cure portate sul posto, l'uomo è stato trasportato in codice verde in ospedale.