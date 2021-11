Perde il controllo della moto e cade: paura per un 32enne

Incidente

E' successo tra San Vittore Olona e Legnano: il centauro, di Canegrate, è stato soccorso da ambulanza e automedica.

Perde il controllo della moto e rovina a terra: soccorso da ambulanza e automedica.

Perde il controllo della moto: 32enne all'ospedale

E' successo poco dopo le 18.15 a San Vittore Olona. Protagonista dell'incidente, dovuto con tutta probabilità all'asfalto bagnato a causa della pioggia, un centauro canegratese di 32 anni che stava percorrendo via al Fornasone, nel tratto che conduce al luna park legnanese di viale Toselli, e che di sera è chiuso al traffico per tutta la durata della manifestazione. Scattato l'allarme, sul posto è intervenuta in codice rosso un'ambulanza della Croce rossa di Legnano, e in supporto è arrivata anche l'automedica. Dopo i primi soccorsi sul posto, l'uomo è stato portato all'ospedale in codice giallo.