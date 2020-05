Perde il controllo dell’auto e finisce contro la cinta di una palazzina: è successo nel primo pomeriggio di oggi a Parabiago.

Questo pomeriggio, venerdì 8 maggio, una 21enne e una donna di 46 anni sono state protagoniste di un incidente a Parabiago. Un’auto, proveniva dal sottopasso di via Butti, ha perso il controllo poco prima della rotonda di via Sant’Anna. Il conducente, resosi conto della situazione, ha quindi fatto serie di manovre finendo anche su un’aiuola, e danneggiando parte del cordolo del marciapiede. L’auto è finita poi contro un palo catodico di Amga prima di arrestare la sua corsa in via Matteotti contro la cinta di una palazzina. Sul posto l’automedica e un’ambulanza della Croce Rossa di Legnano, la Polizia locale e i Vigili del fuoco.

