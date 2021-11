Parabiago

La donna è stata soccorsa dalla Croce Rossa di Legnano

Perde i sensi e cade a terra, malore per una 37enne a Parabiago. La ragazza si è sentita male attorno alle 14,50 in via Vicinale della Guarnazzola.

Paura per una 37enne a Parabiago. La ragazza ha accusato un malore, ha perso conoscenza ed è caduta a terra. L'allarme è stato lanciato subito ed è scattato il codice rosso, massima urgenza per Areu, poi ridimensionato in verde dopo le prime cure.

I soccorsi

La donna è stata soccorsa dal personale della Croce Rossa di Legnano e si è ripresa, segnalato intervento ora in codice verde.