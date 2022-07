In vista dell'estrazione del Lotto in programma per domani, martedì, il titolare della ricevitoria rhodense ha preparato diverse schedine con al suo interno i numeri della pioggia

Marco Gibellini, titolare del Milan Tab consiglia 12-34-75

Per sconfiggere il caldo gioca al lotto i numeri della pioggia. Questa l'idea venuta a Marco Gibellini, titolare della Tabaccheria Milan Tab di via Dante a Rho. In vista dell'estrazione del Lotto in programma per domani, martedì, il titolare della ricevitoria rhodense ha preparato diverse schedine con al suo interno i numeri della pioggia ovvero 12-34- 75

Una tabaccheria fortunata

Una tabaccheria fortunata quella del tifosissimo rossonero Marco Gibellini dove spesso e volentieri si verificano vincite di tutte le somme. La più alta avvenuta di recente è stata quella effettuata a luglio del 2019 quando un cliente del negozio situato a poca distanza dal nuovo teatro ha centrato un 5 al SuperEnalotto e vinto 30.504,76

La vincita record nel 2018

A febbraio del 2018 nella tabaccheria rhodense era invece stato effettuato un sistema cruciverba dove erano stati vinti 2 milioni e 610mila euro al SuperEnalotto. "E se questa volta non ci sarà la vincita record - afferma Marco Gibellini - la speranza è quella che almeno piova