Usa la tessera sanitaria del suocero morto per scaricare rifiuti

La Polizia locale di Rho ha sventato una truffa ai danni del Comune. Un uomo di 69 anni, con alle spalle precedenti penali per altre tipologie di reati, utilizzava la tessera sanitaria del suocero, già deceduto dal 2018, e residente a Rho, per scaricare alla piattaforma di via Sesia alcune tonnellate di rifiuti, materiali di risulta provenienti dallo svuotamento di solai e cantine.

Scaricava dai 300 ai 500 chilogrammi ogni volta

A volte si è trattato di 300 chilogrammi, a volte di quasi 500. In tutto gli accessi sono stati centinaia: si parla di 178 nell’anno 2019, 79 nel 2020, 114 nell’arco di sei mesi tra il 2020 e il 2021 quando la piattaforma è stata riaperta dopo i lockdown legati alla pandemia. Altri 51 nella seconda parte del 2021.

L'eccessivo quantitativo di rifiuti scaricati e i numerosi accessi hanno spinto il personale a fare dei controlli

L’anomalo quantitativo di rifiuti e la continuità degli accessi hanno spinto a dettagliati accertamenti. Il 69enne utilizzava un’automobile a lui intestata, dotata di carrello per trasportare i carichi pesanti.

Ma era difficile ipotizzare che tutti quei cumuli risalissero alla sua abitazione. In alcune occasioni è stato notato il trasbordo da un autocarro alla macchina: altra azione illecita per l’utilizzo di un mezzo non di proprietà. La normativa prevede infatti che alla piattaforma possano utilizzare autocarri solo le imprese iscritte all’Albo gestori ambientali.

Denunciato per gestione abusiva dei rifiuti

Le regole attualmente in vigore prevedono che si possano conferire 30 chilogrammi o litri di scarti per un massimo di 4 volte all’anno, per un totale complessivo che non superi i 100 chilogrammi o litri in un anno. Da queste anomalie è scattato il controllo.

Le indagini sono iniziate dopo le segnalazioni di Aser, società che gestisce la raccolta dei rifiuti sul territorio cittadino, e si sono avvalse delle immagini della videosorveglianza della piattaforma di via Sesia. L’ufficio Ambiente e Territorio del comando di Polizia locale coordinato dal comandante Antonino Frisone ha denunciato l’uomo per gestione abusiva dei rifiuti. Per procedere alla denuncia si è atteso di coglierlo in flagrante.