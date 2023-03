Per evitare una macchina va a sbattere contro il marciapiede: 23enne in ospedale

Un 23enne poco dopo le 14 di oggi, 10 marzo 2023, è andato a sbattere contro un marciapiede in viale Forlanini a Garbagnate Milanese per evitare una macchina: è finito in ospedale.

Per evitare una macchina va a sbattere in scooter contro il marciapiede

Un uomo di 23 anni di origine straniera viaggiava a bordo di uno scooter su viale Forlanini quando un'auto è uscita da un parcheggio: il motociclista, senza urtare l'auto, ha sbandato per evitarla ed è finito contro un marciapiede.

Sono stati inviati sul posto in codice rosso un'ambulanza e un'automedica: l'uomo è stato poi trasportato in codice giallo all'ospedale di Garbagnate a poche centinaia di metri dal luogo dell'incidente.

Il luogo dove è avvenuto l'incidente: