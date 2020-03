Emergenza Covid-19: anticipata l’apertura del nuovo Pronto Soccorso

(Foto d’archivio)

Per combattere l’emergenza Covid-19 ASST Ovest Milanese apre un nuovo Pronto Soccorso a Magenta.

Apre un nuovo Pronto Soccorso

In questo delicato momento emergenziale, è ancor più necessario potenziare l’accoglienza agli utenti e garantire le migliori cure ai pazienti del territorio. Per questo motivo l’ASST Ovest Milanese ha deciso di anticipare l’apertura del nuovo Pronto Soccorso dell’Ospedale di Magenta lunedì, 16 marzo 2020, anche per facilitare la gestione dei pazienti affetti da “COVID-19”, senza quindi aspettare la cerimonia di inaugurazione ufficiale

Negli attuali locali del Pronto Soccorso magentino, saranno predisposte nuove postazioni per i pazienti che avranno necessità di prestazioni di “Terapia Intensiva”. I nuovi spazi sono adeguatamente attrezzati in conformità a tutti i protocolli e ai più elevati standard di sicurezza.

