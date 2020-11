La scoperta degli agenti di Polizia locale di Corbetta durante un controllo: il conducente era senza patente da venti anni poichè privo dei requisiti psicofisici.

Per 20 anni ha guidato senza patente e privo dei requisiti psicofisici

Ha guidato l’automobile per venti anni senza avere la patente, che gli era stata ritirata per assenza dei requisiti psicofisici: è la sorprendente scoperta fatta dagli agenti della Polizia locale di Corbetta ieri. Durante controlli per la sicurezza stradale, hanno fermato il conducente ed hanno presto scoperto che era da lungo tempo privo dell’autorizzazione a guidare. In un solo pomeriggio sono state inoltre sequestrate tre automobili poichè senza assicurazione. Lo riferisce il sindaco di Corbetta Marco Ballarini, che commenta: “Grazie agli agenti, questi mezzi sono stati tolti dalle strade della nostra città, per la sicurezza di tutti i cittadini onesti”. TORNA ALLA HOME