Pensionato si ferisce gravemente al petto FOTO

Pensionato si ferisce gravemente al petto con un flessibile. E’ successo nel pomeriggio di oggi, mercoledì 29 aprile.

Stava facendo dei lavori nel giardino di casa quando il flessibile gli è scappato di mano procurandoli una ferita all’addome. È stato trasportato d’urgenza in elicottero, in codice rosso, all’ospedale di Niguarda il pensionato di 67 anni che nel pomeriggio di oggi si è ferito nella sua villetta di via Don Radice nella frazione Lainatese di Barbaiana. L’uomo è stato ricoverato in prognosi riservata e in questo momento i medici stanno valutando la gravità della ferita.

