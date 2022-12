Pensionati fanno scappare due truffatori dell'acqua al mercurio

Arrivano le feste, tornano le truffe. Fate attenzione. Questo l’appello lanciato in questi giorni dai dirigenti del Commissariato di Rho-Pero dopo l’ultimo fatto di cronaca avvenuto nei giorni scorsi nel quartiere San Pietro.

Un uomo vestito da carabiniere e uno da dipendente di una società dell'acqua hanno tentato di truffare due pensionati

Due uomini, uno vestito da dipendente di una società pubblica e uno da carabiniere si sono presentati a due anziani affermando di dover effettuare accertamenti idrici. Una volta in casa uno dei due uomini ha iniziato a girare per i locali mentre l’altro ha informato il proprietario di casa che nell’acqua c’era del mercurio. Insospettita la moglie ha iniziato a urlare facendo scappare i due truffatori.

Dai finti incaricati dell'acqua a chi suona il campanello spacciandosi per l'amica della nipote in difficoltà

Dai finti incaricati, ai finti poliziotti e carabinieri, ai controlli dell’acqua “contaminata”, all’amica della nipote che suona al campanello e chiede soldi per aiutare la nipote della malcapitata coinvolta in un incidente, i modi di truffare le persone sono davvero tanti «I malviventi si approfittano delle persone più esposte, e lo fanno soprattutto in questo periodo quando, soprattutto le persone anziane. Il consiglio è quello, se non si è sicuri di quello che sta succedendo (ma anche se si pensa di essere sicuri), di chiamare il 112 in ogni occasione, a qualsiasi ora del giorno o della notte.

In caso di dubbi chiamare subito il 112

Chiamare senza problemi: è meglio arrivare e trovare una persona regolare che sta facendo il suo lavoro che trovare una persona disperata perché si è resa conto di essere stata derubata - spiegano dal Commissariato»