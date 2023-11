Una donna di 50 anno è stata investita oggi, 15 novembre, a Busto Garolfo: la donna è stata trasportata in codice rosso.

Pedone investito: trasportato in codice rosso

Una donna è stata investita all'incrocio fra via Grossi e via Gramsci questa mattina poco prima delle 12: sul posto è arrivata un'ambulanza e l'automedica arrivate sul posto in codice rosso.