Pedone investito, paura per un 36enne

Un altro pedone investito, questa volta a Magenta e, per fortuna, la vittima se l'è cavata con un codice giallo. Dopo la tragedia di martedì sera, 17 agosto, a Vittuone, mercoledì 18 agosto, in serata, sinistro in via Cavallari a Magenta.

Pedone di 36 anni investito

La vittima è un uomo di 36 anni, le cui condizioni, inizialmente erano apparse molto gravi, tanto da far scattare il codice rosso per l'Agenzia di emergenza e urgenza, intorno alle 20.42. Sul posto automedica e ambulanza della Croce Bianca, oltre ad una pattuglia dei Carabinieri.

Ricoverato a Rozzano

Dopo le prime cure, l'uomo è stato stabilizzato e portato in codice giallo all'ospedale di Rozzano per ulteriori accertamenti e le cure necessarie.