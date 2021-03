Ciclista investito in corso Italia, elitrasportato a Rozzano

Grave incidente stradale attorno alle 17.30 di oggi, mercoledì 10 marzo a Magenta in corso Italia.

Ciclista investito in corso Italia, arriva l’elisoccorso

Le prime informazioni provenienti dalla centrale operativa di Areu parlano di un uomo di 69 anni, N.L., residente a Robecco, investito in sella alla sua bici da una Citroen guidata da una donna all’incrocio tra corso Italia e via Cascina Peralza. Allertati un’ambulanza della Croce Bianca di Magenta, l’automedica e l’elisoccorso proveniente da Milano in codice rosso. Sul posto anche la Polizia locale di Magenta. Le condizioni dell’uomo, fortunatamente, si sono rivelate meno gravi del previsto. Dopo le prime cure sul posto è stato portato con l’elicottero all’ospedale Humanitas di Rozzano in codice giallo.