Malore per un 18enne in bicicletta a Cassinetta

Inizialmente allertato anche l’elisoccorso per l’incidente occorso ad un 18enne in via Case Nuove, lungo l’alzaia Naviglio Grande, questa mattina a Cassinetta

Investito un 18enne: elisoccorso a Cassinetta

Anche l’elisoccorso era stato inizialmente allertato per l’incidente che ha visto protagonista questa mattina a Cassinetta di Lugagnano un ragazzo di 18 anni in via Case Nuove, lungo l’Alzaia Naviglio Grande. Il giovane ha avuto un mancamento mentre stava percorrendo la strada in sella alla sua bicicletta: ha urtato alcuni pedoni per poi sbattere violentemente a terra. Ma non si è trattato dunque di un investimento come era stato inizialmente comunicato alla centrale di Areu, che aveva infatti disposto l’invio di un elicottero. I fatti attorno alle 11.15. Il ragazzo è riuscito ben presto a rimettersi sulle sue gambe da solo. L’elisoccorso è stato così fermato, e a prestare aiuto al giovane sono intervenuti gli equipaggi di una automedica e di una ambulanza della Croce Azzurra di Abbiategrasso. Allertati anche i carabinieri. Il ragazzo è stato portato all’ospedale di Magenta in codice verde, le sue condizioni non destano dunque preoccupazioni.