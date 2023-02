Pedone investito a Castano Primo, in ospedale anche il conducente

Pedone investito a Castano Primo, in via Gallarate. In ospedale finisce anche il conducente.

Incidente a Castano Primo: coinvolte due persone

Paura nella serata di oggi, martedì 7 febbraio, in via Gallarate a Castano Primo. Qui ha avuto luogo un incidente stradale che ha coinvolto due uomini, rispettivamente pedone e conducente di 41 e 79 anni. I due sono stati prontamente soccorsi dalla Croce rossa di Buscate.

Il trasporto in ospedale e l'intervento dei vigili

I sanitari, giunti nel teatro dell'accaduto in codice rosso, dopo le prime medicazioni hanno trasportato i coinvolti in ospedale a Legnano, entrambi in codice giallo. Sul posto anche la Polizia Locale di Castano Primo che ha effettuato tutti i rilievi e coadiuvato il traffico veicolare.