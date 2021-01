Pecore e agnelli cadono nel Ticino ma…spariscono

Pecore e agnelli cadono nel Ticino a Turbigo: sul posto i Vigili del Fuoco ma degli animali non vi era più nessuna traccia.

Gli animali erano scivolati nelle acque del Ticino, nel territorio di Turbigo. Tre pecore e quattro capre, molto probabilmente appartenenti a dei greggi che stavano pascolando poco distante. Quando alcuni passanti li hanno visti annaspare trascinati dalla corrente, hanno subito chiesto aiuto. E’ quanto successo questa mattina, intorno alle 10.30, lungo le sponde del fiume. Sul posto sono arrivati i Vigili del Fuoco, compreso il gruppo dei sommozzatori da Milano e l’elicottero per cercare di individuare gli animali dall’alto. Purtroppo la ricerca non ha avuto esito: delle pecore e delle capre non vi era più nessuna traccia. Forse sono riuscite a mettersi in salvo da sole oppure sono state trascinate più a valle dalla corrente sempre molto forte o sono annegate.

