Pecore a passeggio per le strade del paese

Uno spettacolo sempre più inusuale, ma che mantiene inalterato il suo fascino: il passaggio delle pecore per i paesi

Il passaggio delle pecore

E’ stato uno spettacolo inusuale quello cui hanno assistito oggi i residenti di Canegrate e chiunque è passato per il paese. Poco prime delle 13, infatti, in via Toti è stato filmato il passaggio di un gregge di pecore e di un discreto numero di asinelli e di caprette, sotto gli occhi attenti del pastore.