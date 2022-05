Paura sulla Vigevanese, codice rosso per un frontale furgone auto

Incidente

I due conducenti, fortunatamente, non hanno subito gravi danni.

Codice rosso sulla Vigevanese

Un frontale tra un furgone e un'auto ha messo in allarme le auto che transitavano sulla Strada provinciale ad Abbiategrasso: è successo pochi minuti prima delle 10 e ha coinvolto due uomini.

La dinamica

Si è verificato un urto fronto-laterale tra un furgone e una vettura: è stato il primo a invadere la corsia opposta, per poi arrestarsi contro un muretto.

Carabinieri e Polizia Locale sul posto

Sul posto sono accorse due ambulanze un'automedica: per far luce sulla dinamica dell'incidente sono arrivate anche due pattuglie dei Carabinieri e della Polizia Locale.

Trasportati in ospedale

Dopo i primi momenti di apprensione, i due conducenti sono stati trasportati in ospedali in condizioni non gravi. Il conducente del furgone, infatti, in codice verde e quello della vettura, che ha riportato solo alcune abrasioni, in codice giallo. Entrambi sono stati portati all'Umanitas.