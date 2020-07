Paura per un’anziana investita davanti all’Esselunga

Anziana di 74 anni investita davanti all’Esselunga di Legnano

Paura nella mattinata di oggi, domenica 5 luglio per una anziana di 74 anni investita davanti all’Esselunga di Legnano. L’episodio è avvenuto intorno alle 11.40, sul posto sono intervenuti in codice rosso un’ambulanza e l’automedica. Fortunatamente le condizioni della donna non sono risultate preoccupanti. E’ stata trasportata in condizioni non gravi all’ospedale di Legnano.

