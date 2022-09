Paura per una ciclista: investita, è finita all'ospedale

Paura per una ciclista a Legnano.

Paura per una 56enne investita in via Barbara Melzi

La donna, 56 anni, si trovava in sella alla sua bicicletta quando è stata investita da un'auto. L'incidente è avvenuto poco dopo le 15.30 in via Barbara Melzi all'altezza dell'intersezione con via Pio XI. Scattato l'allarme, sul luogo dello scontro è intervenuta un'ambulanza della Croce rossa di Legnano. Nell'incidente la donna ha rimediato ferite a una spalla. L'equipaggio le ha prestato le prime cure sul posto, dopodiché l'ha trasportata in codice giallo al Pronto soccorso dell'ospedale di Castellanza. A rilevare il sinistro sono stati gli agenti della Polizia Locale cittadina.