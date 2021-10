Paura per un giovane ciclista: è finito in codice giallo all'ospedale

Magenta

E' accaduto domencia mattina in via Casati.

Un ciclista è stato investito nella mattinata di domenica 31 ottobre, in via Casati a Magenta.

Paura per un giovane ciclista

Erano da poco trascorse le 7.40, quando è scattata la chiamata all'Agenzia Emergenza urgenza (Areu), che ha mandato i soccorsi in codice giallo.

E' stato portato all'ospedale di Magenta

Preoccupazione per un giovane in bicicletta: il 18enne, secondo una prima ricostruzione, sarebbe stato urtato da una vettura. A soccorrerlo la Croce Bianca di Sedriano che, dopo le prime cure sul posto, lo ha condotto al Pronto soccorso magentino, sempre in codice giallo.