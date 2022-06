Paura per un drammatico scontro tra un'auto e una moto

Paura ad Ossona per un drammatico incidente che ha coinvolto un'automobile e una moto: ferito un ragazzo di 18 anni

Lo scontro tra auto e moto

L'incidente è avvenuto intorno alle 18.45 lungo viale Europa, l'arteria che conduce al cimitero di Ossona. Secondo le prime informazioni, a scontrarsi sono state un'automobile e una moto. Un urto molto violento tanto che l'allarma è scattato in codice rosso e sul posto sono sopraggiunte due ambulanze ed è pure stato fatto partire l'elisoccorso da Bergamo, oltre ai Carabinieri della Compagnia di Abbiategrasso. Le attenzioni dei sanitari si sono concentrate sin dall'inizio sul centauro 18enne. Dopo avergli prestato le prime cure direttamente sul posto, le condizioni del ragazzo si sono fortunatamente stabilizzate e l'intervento è stato "declassato" da rosso a giallo: il ragazzo è stato comunque caricato in ambulanza per il trasporto in ospedale